Investigan presunto ataque a balazos contra estadounidenses en ejido San Isidro

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un presunto ataque a balazos contra ciudadanos estadounidenses movilizó la tarde de este miércoles a corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno en el ejido San Isidro, a la orilla del río Bravo, luego del reporte de que un ranchero habría disparado tras un conflicto por una presunta invasión de un predio.

De acuerdo con los primeros informes, los ciudadanos estadounidenses realizaban labores relacionadas con la colocación de boyas en el cauce del río Bravo cuando ocurrió el incidente. Las versiones preliminares señalan que presuntos contratistas del Gobierno de Texas ingresaron al terreno del ranchero, lo que habría originado la confrontación.

El incidente ocurrió cuando ciudadanos estadounidenses colocaban boyas en el río Bravo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en la zona con apoyo de drones para verificar los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Durante la inspección, las autoridades no localizaron casquillos percutidos, impactos de proyectil ni otros indicios que confirmaran el reporte de detonaciones de arma de fuego. Asimismo, los agentes no pudieron ingresar al rancho señalado debido a que el acceso principal permanecía asegurado con un candado.

Las autoridades no encontraron evidencias de disparos en el rancho del ranchero.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, determinar si efectivamente se realizaron disparos y establecer las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

El operativo de seguridad incluyó drones y personal de varias corporaciones.