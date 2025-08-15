Activan búsqueda de joven desaparecido y lo localizan horas después

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado activó este martes una ficha de búsqueda para localizar a Brayan Josué Díaz Ríos, de 16 años, reportado como desaparecido desde el 12 de agosto en la colonia Valle del Norte.

El adolescente, de nacionalidad mexicana, mide 1.65 metros, pesa alrededor de 55 kilos y tiene cabello negro corto. Al momento de su desaparición vestía tenis blancos. Como señas particulares, la autoridad informó que porta un tatuaje en el cuello con la figura de una muerte, otro con los números "777" en la parte central del cuello y una cicatriz en el abdomen.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información al 911 o al teléfono (844) 438 0700 de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

Horas más tarde, el propio organismo confirmó que el joven fue localizado sano y salvo y trasladado a la dependencia para ser entrevistado y conocer las causas de su ausencia.

El caso generó expectación entre vecinos de la colonia, quienes se sumaron a la difusión de la ficha en redes sociales antes de que se confirmara su hallazgo.