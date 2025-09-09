Identifican al presunto asaltante de tienda Oxxo en la colonia Central de PN

Piedras Negras, Coah.– El presunto autor del asalto registrado en un Oxxo de la colonia Central ya fue identificado por la Fiscalía General de Justicia, confirmó el delegado de la institución, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

De acuerdo con la información oficial, personal de la Agencia de Investigación Criminal analizó grabaciones de cámaras de seguridad del establecimiento y del sistema urbano, lo que permitió ubicar al probable responsable.

Rodríguez Ríos indicó que las pruebas serán integradas en la carpeta de investigación para proceder a solicitar una orden judicial. "La intención es que este individuo sea presentado ante un juez para que se determine su vinculación a proceso", señaló.