USDA inspeccionará cuarentenaria en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– Inspectores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) tienen programada una visita a la cuarentenaria ubicada en esta frontera, como parte de las revisiones a las instalaciones donde se concentra el ganado destinado a exportación.

La información trascendió luego de una reunión sostenida este fin de semana entre organismos relacionados con el sector ganadero, donde se abordó la supervisión que se llevará a cabo a partir de este martes 9 de septiembre.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que el objetivo de estas visitas es constatar las medidas sanitarias aplicadas en Coahuila. Detalló que no solo se inspeccionará la cuarentenaria de Acuña, que recientemente fue remodelada con una importante inversión, sino también la de Piedras Negras.

Sin embargo, participantes en la reunión aclararon que este procedimiento no implica la reapertura inmediata de exportaciones por la frontera de Piedras Negras. "El plan continúa siendo que la reactivación de la exportación de ganado se lleve a cabo en Acuña", puntualizó uno de los asistentes.

Añadió que, por el momento, no existe una determinación oficial de las autoridades estadounidenses sobre el tema, pero destacó que lo relevante es que se logre reanudar la exportación de ganado, independientemente del puerto fronterizo por el que se realice.