Liberan a jóvenes que causaron accidente por carreras en estado de ebriedad en PN

Piedras Negras, Coah.– Los dos jóvenes detenidos por protagonizar carreras de autos en estado de ebriedad y ocasionar un accidente en la colonia Acoros de Piedras Negras fueron liberados tras alcanzar un acuerdo con las personas afectadas.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, explicó que, conforme a lo establecido en el Código Penal, los implicados —identificados como José Manuel N., de 20 años, y José Alejandro N., de 21— repararon los daños materiales y cubrieron el costo de una luminaria dañada durante el percance.

El funcionario agregó que, una vez cumplido el término legal de 48 horas y con la aceptación de los afectados, la carpeta de investigación fue cerrada, concluyendo el proceso en su contra.