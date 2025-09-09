Adolescente de 15 años es hospitalizado tras ingerir cloro al intentar quitarse la vida

Piedras Negras, Coahuila.– Un adolescente de 15 años fue internado en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, luego de ingerir cloro en un aparente intento de suicidio mientras se encontraba en su domicilio en la colonia Villas del Carmen.

El menor, identificado como Ángel N., bebió varios tragos del químico por motivos que aún se desconocen, según relataron sus familiares. Tras percatarse de la situación, lo trasladaron de inmediato en un vehículo particular al hospital, donde personal médico le practicó un lavado gástrico. Su estado de salud fue reportado como estable.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron al lugar de los hechos y notificaron a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para evaluar el entorno familiar del menor.

Este caso se registra un día antes de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que se recuerda cada 10 de septiembre.