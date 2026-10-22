Acuchillan a adulto mayor para robar en su casa

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La revisión de cámaras de seguridad de viviendas y negocios forma parte de las indagatorias para identificar a los responsables de atacar a cuchilladas a José Luis Reta Delgado, de 72 años, durante un asalto en su domicilio, en la colonia Tierra y Esperanza.

El hombre fue agredido la mañana de este jueves y trasladado a un hospital, donde permanece en estado grave, aunque estable, de acuerdo con la información proporcionada por Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.

Tras tomar conocimiento de los hechos, agentes de la Fiscalía recabaron la declaración de la víctima, con el propósito de obtener información que permita avanzar en la identificación de él o los presuntos agresores.

Gómez Rodríguez indicó que las investigaciones continúan y que están a la espera de que el afectado presente la querella formal para dar seguimiento al procedimiento correspondiente.

Mientras tanto, las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en casas y establecimientos cercanos, en busca de imágenes que permitan establecer la participación de los responsables y fortalecer la carpeta de investigación.