Moviliza a policías falsa alarma de hombre sin vida en Piedras Negras
Los oficiales encontraron al hombre dormido en la entrada de unos departamentos abandonados, en una zona de circulación vehicular.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El reporte de una persona presuntamente sin vida movilizó a corporaciones policiacas estatales y municipales hasta la colonia Guillén, cerca del libramiento Manuel Pérez Treviño.
Vecinos y automovilistas alertaron sobre un hombre que aparentemente yacía sin vida o inconsciente a media calle, frente a unos departamentos abandonados y a escasos metros del libramiento.
Sin embargo, al llegar al sitio, los oficiales encontraron al individuo en estado de ebriedad y aparentemente dormido por el cansancio, en la entrada de los departamentos y en una zona de circulación vehicular.
Paramédicos acudieron para brindarle auxilio e intentar recabar sus datos generales y domicilio, con el propósito de ayudarlo a regresar a su hogar.