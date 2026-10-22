Moviliza a policías falsa alarma de hombre sin vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El reporte de una persona presuntamente sin vida movilizó a corporaciones policiacas estatales y municipales hasta la colonia Guillén, cerca del libramiento Manuel Pérez Treviño.

Vecinos y automovilistas alertaron sobre un hombre que aparentemente yacía sin vida o inconsciente a media calle, frente a unos departamentos abandonados y a escasos metros del libramiento.

Sin embargo, al llegar al sitio, los oficiales encontraron al individuo en estado de ebriedad y aparentemente dormido por el cansancio, en la entrada de los departamentos y en una zona de circulación vehicular.

Paramédicos acudieron para brindarle auxilio e intentar recabar sus datos generales y domicilio, con el propósito de ayudarlo a regresar a su hogar.