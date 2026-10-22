Esperan locatarios repunte de ventas por el Día de Muertos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Los locatarios del Mercado Zaragoza esperan mejorar sus ventas durante el cierre de octubre y noviembre, impulsados por las celebraciones del Día de Muertos y del 20 de noviembre, así como por la afluencia de compradores de Piedras Negras y del sur de Texas.

Héctor Portillo, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Zaragoza, señaló que estas fechas representan una oportunidad para incrementar los ingresos, principalmente para los comerciantes que ofrecen flores, coronas y artículos alusivos al Día de Muertos.

"Viene primero el Día de Muertos para los compañeros que vendan flores, coronas, detalles para ese día. Y luego viene el 20 de noviembre y se espera un poco de repunte. Esperemos que se dé esta alza", declaró.

El dirigente reconoció que la situación económica continúa siendo complicada para los comerciantes, aunque confió en que el cierre de año favorezca la actividad comercial, particularmente en diciembre, cuando prevén una mayor afluencia de compradores mexicanos y estadounidenses.

Retos económicos para los locatarios

Sin embargo, advirtió que, después de la temporada decembrina, los locatarios deberán enfrentar la tradicional cuesta de enero y febrero, periodo en el que suele disminuir el movimiento comercial.

Ante este panorama, dijo que buscarán ofrecer precios competitivos para atraer consumidores y favorecer el ahorro de las familias durante las próximas temporadas de compras. En materia de infraestructura, Portillo destacó las mejoras realizadas por el Municipio en el Mercado Zaragoza, entre ellas trabajos de reparación y pintura del inmueble.

Mejoras en infraestructura del Mercado Zaragoza

No obstante, señaló que aún está pendiente mejorar el alumbrado público en el Paseo Z Martínez, en el tramo que conecta con la calle 11 y el mercado, para brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona, incluidos los jóvenes que acuden por las noches.

Indicó que buscarán acercarse a la Dirección de Obras Públicas para plantear la necesidad de instalar más luminarias y gestionar una solución a esta demanda.