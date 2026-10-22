"El Caníbal" permanecerá preso mientras avanza la investigación

Néstor Daniel N., alias El Caníbal, permanecerá recluido en el penal de Piedras Negras luego de que un juez lo vinculó a proceso por los delitos de homicidio y tentativa punible de homicidio, relacionados con un ataque ocurrido en diciembre de 2016.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que la resolución se emitió después de la recaptura del imputado y de la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público presentó los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 17 de diciembre de 2016, en el exterior de un domicilio de la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras.

Tras analizar los elementos expuestos, el juez determinó que existían datos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía deberá continuar con las diligencias correspondientes.

Gómez Rodríguez confirmó que Néstor Daniel N. enfrenta el proceso penal por los delitos señalados y permanecerá internado en el centro penitenciario local mientras se desarrolla el procedimiento judicial.