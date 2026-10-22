Oran por enfermera grave: esperan estudios para definir su estado

Familiares, compañeros de trabajo y amigos de la enfermera Rene Aguilera Barrientos realizaron una cadena de oración a las afueras del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", en Piedras Negras, ante su delicado estado de salud tras sufrir una volcadura en la carretera Ribereña.

En el accidente, varias enfermeras adscritas a la Jurisdicción Sanitaria 01 resultaron lesionadas.

Estado de salud de Rene Aguilera Barrientos

El estado de salud de Aguilera Barrientos fue reportado como grave, con diagnóstico de muerte cerebral.

Espera de estudios médicos

De acuerdo con declaraciones de su madre, la familia está a la espera de estudios que se realizarán en un hospital privado de la ciudad, cuyos resultados serán considerados antes de tomar una decisión respecto a su estado de salud.