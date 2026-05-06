Analizan acuerdo legal tras choque con ambulancia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades ministeriales informaron que continúan las gestiones para alcanzar un acuerdo entre los involucrados en el accidente ocurrido en la colonia Buena Vista, donde participaron una ambulancia, un taxi y otros vehículos, dejando un saldo de seis personas lesionadas.

Detalles del accidente

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que Roberto N, identificado como conductor del taxi, permanece detenido mientras se define su situación jurídica, debido a que el plazo constitucional está por concluir.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el funcionario, las partes involucradas cuentan con cobertura de aseguradoras, situación que ha permitido iniciar negociaciones para tratar de resolver el caso mediante la vía de mediación.

El representante de la Fiscalía recordó que los delitos relacionados con lesiones y daños en accidentes viales pueden solucionarse mediante acuerdos entre las partes, siempre y cuando exista disposición de ambas, lo que permitiría dar por concluida la carpeta de investigación.