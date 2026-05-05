Localizan sanas y salvas a dos adolescentes y un bebé en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras un operativo de búsqueda, autoridades localizaron en buen estado de salud a dos adolescentes y un bebé de un mes de edad que contaban con reporte de desaparición en la ciudad, sin que se detectaran indicios de delito.

El hallazgo ocurrió la tarde del lunes en un domicilio de la colonia Praderas, como resultado de acciones coordinadas entre la Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Policía Civil Coahuila y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Las adolescentes se ausentaron por decisión propia

Durante su comparecencia, las jóvenes de 13 y 17 años, acompañadas por su madre, señalaron que se ausentaron de su hogar por decisión propia y que permanecieron en la vivienda de una amiga.

Ante esta situación, autoridades dieron vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el fin de evaluar el entorno familiar y determinar posibles medidas de protección, al tratarse de menores de edad y un recién nacido.

Seguimiento del caso por parte de las autoridades

Asimismo, se informó que no existen elementos que apunten a la comisión de algún delito, ni se detectaron huellas de violencia o afectaciones a la salud.

Como parte de la atención integral, las menores serán canalizadas a servicios de apoyo psicológico, mientras las autoridades continúan con el seguimiento del caso.