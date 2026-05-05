Envían a prisión a hombre por golpear a su madre de 73 años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de 43 años, identificado como Julio César N, fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por el delito de violencia familiar, tras ser acusado de agredir físicamente a su madre, una adulta mayor de 73 años.

Los hechos se registraron en la colonia Ramón Bravo, donde el señalado presuntamente golpeó a la víctima, lo que derivó en su detención y puesta a disposición de las autoridades.

De acuerdo con Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, durante la audiencia inicial el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso legal en su contra.

Detalles confirmados

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá internado en el penal de Piedras Negras mientras se desarrollan las investigaciones.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Atención a la víctima

En tanto, autoridades confirmaron que la víctima recibe atención y acompañamiento por parte de instancias como la Fiscalía General de Justicia y el Centro del Empoderamiento de la Mujer.