Cercanía y compromiso: Memo Ruiz recorre Palmas 2 y fortalce el diálogo ciudadano

Desde temprana hora de este miércoles, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) a la diputación local por el Distrito 02, Memo Ruiz, realizó un recorrido por la colonia Palmas 2, donde sostuvo un encuentro directo con vecinas y vecinos, escuchando sus inquietudes y compartiendo sus propuestas legislativas.

Durante su visita, el candidato reafirmó su compromiso de mantenerse cercano a la gente, privilegiando el diálogo cara a cara como base para construir soluciones reales a las necesidades de la comunidad. En cada hogar y en cada saludo, Memo Ruiz reiteró que su proyecto está enfocado en dar resultados concretos que impacten positivamente en la vida de las familias.

Compromiso con la comunidad

Asimismo, destacó que el trabajo coordinado entre el Congreso del Estado y el Gobierno estatal será clave para seguir fortaleciendo a Coahuila, no solo en materia de seguridad —uno de los principales pilares de la entidad—, sino también en la generación de oportunidades de desarrollo y crecimiento para todas y todos.

"Vamos a seguir construyendo un Coahuila seguro, pero también con más oportunidades para nuestras familias. El trabajo en equipo es la ruta para lograrlo", expresó.

Propuestas para el futuro

El recorrido por Palmas 2 forma parte de una agenda cercana a la ciudadanía, donde Memo Ruiz continúa consolidando un proyecto respaldado por la confianza de la gente y el compromiso de trabajar por un mejor futuro para el Distrito 02.