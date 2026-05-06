Fuerte alerta en celulares causa sorpresa durante simulacro nacional en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Primer Simulacro Nacional 2026 tomó por sorpresa a habitantes de Piedras Negras este miércoles, luego de que miles de teléfonos celulares emitieran una alerta sonora como parte del nuevo sistema de avisos de emergencia implementado por el Gobierno de México.

La prueba nacional fue organizada con el objetivo de promover la cultura de Protección Civil y mejorar la capacidad de respuesta de cuerpos de rescate y ciudadanos ante posibles desastres o emergencias.

Detalles confirmados

Aunque el simulacro estaba programado para las 11:00 horas en gran parte del país, en los municipios de la frontera norte la alerta se activó a las 12:00 del mediodía por el cambio de horario.

El sonido intenso y constante causó desconcierto entre la población, ya que la notificación apareció de forma automática en los dispositivos móviles, incluso si estaban bloqueados o en silencio. Además, los usuarios debían aceptar el mensaje para poder seguir utilizando el celular.

En la pantalla se mostraba el mensaje: "ESTO ES UN SIMULACRO", acompañado de un aviso que informaba que se trataba de una prueba del sistema nacional de alertas de emergencia.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con las autoridades, la tecnología utilizada opera a través de la red telefónica y no necesita internet para funcionar. También señalaron que el sistema puede enviar alertas masivas de manera simultánea, aunque algunos equipos podrían no recibirlas debido a configuraciones particulares o alteraciones en el software del dispositivo.