Cierran investigación por choque entre taxi y ambulancia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía dio por concluida la carpeta de investigación relacionada con el accidente ocurrido en la colonia Buena Vista de Piedras Negras, donde un taxi impactó a una ambulancia, provocando su volcadura y dejando un saldo de seis personas lesionadas.

El conductor del taxi, identificado como Roberto N, obtuvo su libertad después de que las autoridades determinaron las responsabilidades y las partes involucradas alcanzaran un convenio reparatorio.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que el hecho fue catalogado como un delito culposo y que la existencia de seguros vehiculares facilitó el acuerdo entre los afectados.

Asimismo, indicó que las personas heridas continúan recuperándose satisfactoriamente. Aunque algunas permanecen hospitalizadas, ninguna presenta complicaciones graves derivadas del percance.

Detalles confirmados

Las autoridades ministeriales confirmaron que, tras cumplirse con los requisitos legales y alcanzarse el acuerdo correspondiente, el expediente quedó oficialmente cerrado.