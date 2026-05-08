En familia y cerca de la gente: Memo Ruiz recorre la colonia Acoros

Guillermo Ruiz Guerra, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC, recorrió la colonia Acoros, donde saludó a vecinos y amigos de este importante sector, quienes reconocen el trabajo cercano y el compromiso que durante años ha mantenido con las familias del Distrito 02.

Acompañado de su esposa, Dariela, y de su hijo "Memito", Memo Ruiz llevó su propuesta legislativa casa por casa, escuchando las inquietudes de la ciudadanía y compartiendo las iniciativas que impulsará desde el Congreso del Estado para fortalecer la seguridad, la calidad de vida y el bienestar de las familias coahuilenses.

"Esta tarde me acompañan mi esposa y mi hijo Memito, apoyándome como siempre. Eso me da más fuerza para seguir trabajando cerca de la gente y defender a las familias de Coahuila", expresó el candidato durante el recorrido.

Acciones de la campaña en Acoros

Memo Ruiz destacó que el respaldo de la ciudadanía en sectores como Acoros es resultado del trabajo permanente que ha realizado junto a las familias, gestionando apoyos, atendiendo peticiones y manteniéndose cercano a las necesidades reales de la comunidad.

"Por eso, mi compromiso es con la seguridad y la calidad de vida de las familias de Coahuila. Vamos a seguir trabajando en equipo para que nuestro estado continúe avanzando con estabilidad, oportunidades y tranquilidad para todos", señaló.

Compromiso con la comunidad

Con cercanía, unidad y trabajo en equipo, Memo Ruiz continúa fortaleciendo su campaña, llevando un mensaje de resultados y compromiso a cada rincón del distrito.