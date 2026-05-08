Investigan ataque con arma blanca en colonia Campo Verde; un joven permanece delicado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación luego de la agresión con arma blanca y golpes que sufrieron dos hombres en la colonia Campo Verde de Piedras Negras, hechos en los que uno de los lesionados permanece delicado de salud en el Hospital General Salvador Chavarría.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que ya se tomó la declaración de uno de los afectados, quien se encuentra estable y proporcionó información importante sobre los presuntos responsables de la agresión. Además, señaló que agentes de la Agencia de Investigación Criminal continúan realizando entrevistas y revisando cámaras de seguridad de viviendas cercanas.

¿Cómo ocurrió la agresión?

De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro sujetos atacaron a Osvaldo Kenai Torres Pulgarín, de 21 años, y a su primo Ricardo Daniel Pulgarín Ibarra, de 27 años, cuando se encontraban en un domicilio ubicado en la calle Libertadores 608, durante la mañana del miércoles.

Las autoridades indicaron que el ataque presuntamente estaría relacionado con un problema sentimental que involucraba a Ricardo Daniel, señalando que una mujer habría enviado a los agresores para lesionarlo. Tras cometer la agresión, los responsables escaparon a bordo de un vehículo que ya es buscado por las autoridades.

Detalles confirmados sobre los heridos

Osvaldo Kenai sufrió heridas en el tórax del lado derecho y en el muslo derecho, por lo que fue reportado delicado de salud, mientras que Ricardo Daniel se encuentra estable.

El coordinador de Ministerios Públicos agregó que ya se tiene identificados a una mujer y a un hombre como probables participantes en estos hechos violentos.