Comparece Menera y cuestiona suspensión en SIMAS Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gerente suspendido del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), Lorenzo Menera, informó que enfrenta un procedimiento administrativo iniciado por la Contraloría Municipal, al tiempo que cuestionó la legalidad de su suspensión y señaló presuntas irregularidades dentro del organismo operador.

A través de un video difundido la mañana de este miércoles 6 de mayo, Menera detalló que la Contraloría le atribuye un total de 18 faltas administrativas, de las cuales —aseguró— 17 están catalogadas como no graves y una como grave.

Explicó que las observaciones consideradas no graves corresponden a adquisiciones realizadas en establecimientos que, según indicó, no se encontraban registrados ante la Contraloría Municipal.

Respecto a la falta grave, señaló que está relacionada con el pago de servicios legales para promover un amparo en defensa del organismo operador.

¿Qué declaró Lorenzo Menera sobre su suspensión?

Durante su mensaje, el funcionario sostuvo que continúa siendo el gerente de SIMAS, argumentando que su remoción únicamente puede ser determinada por el Consejo del organismo y no mediante otras instancias administrativas.

En ese contexto, cuestionó las decisiones tomadas recientemente en Cabildo relacionadas con la integración y funcionamiento del Consejo, señalando presuntas inconsistencias en el procedimiento.

Menera también afirmó que, durante el periodo en que permanece suspendido, se han realizado despidos de personal dentro del sistema, por lo que pidió claridad sobre las facultades legales bajo las cuales se han efectuado dichas acciones.

Asimismo, mencionó que algunos trabajadores habrían recibido ofrecimientos económicos, situación sobre la cual solicitó transparencia y una explicación por parte de las autoridades correspondientes.

¿Cómo afecta la suspensión a la operación de SIMAS?

En relación con la operación del organismo, el gerente suspendido indicó que actualmente existen equipos y recursos disponibles para atender reportes ciudadanos, aunque atribuyó la permanencia de algunas fallas operativas a decisiones administrativas recientes.

El caso ocurre en medio de un contexto de tensión al interior del organismo operador, luego de las acciones emprendidas por la Contraloría Municipal y los cambios administrativos realizados en fechas recientes.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura adicional respecto a los señalamientos realizados por Menera en su mensaje público.