Sufre menor grave lesión al pisar navaja para gallos en Villa Unión

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un menor de apenas tres años de edad terminó hospitalizado en Piedras Negras luego de sufrir un accidente doméstico en el municipio de Villa Unión, donde resultó lesionado con una navaja utilizada para gallos de pelea.

De acuerdo con el reporte, el niño, identificado como Neithan N, se encontraba jugando en el patio de su domicilio cuando accidentalmente pisó el artefacto punzocortante, el cual se le enterró en uno de sus pies.

Los padres del menor señalaron que el accidente ocurrió en un momento de descuido, por lo que de inmediato decidieron trasladarlo al Hospital General de Zona número 11 del IMSS en Piedras Negras para que recibiera atención médica especializada.

Debido a la naturaleza de la lesión, personal médico brindó atención inmediata al menor, cuyo estado de salud fue reportado como estable tras su ingreso al nosocomio.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes relacionadas con el accidente.

Las autoridades indicaron que, tras las primeras investigaciones, no se encontraron indicios de algún delito o agresión intencional en perjuicio del menor, por lo que el caso fue manejado inicialmente como un accidente doméstico.

No obstante, se dio aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que dará seguimiento a la situación del menor conforme a los protocolos de protección infantil.

Prevención de accidentes en el hogar

El incidente generó movilización de corporaciones de seguridad y personal médico debido al tipo de objeto involucrado y a la edad del menor lesionado. Autoridades exhortaron a las familias a mantener objetos punzocortantes, herramientas y artefactos peligrosos fuera del alcance de menores para prevenir accidentes dentro del hogar.