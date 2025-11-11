Buscan acuerdo para liberar a responsable de choque en la colonia Buena Vista

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El conductor señalado como presunto responsable del accidente registrado en la colonia Buena Vista de Piedras Negras podría recuperar su libertad en las próximas horas, luego de que las partes implicadas buscan concretar un acuerdo reparatorio.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, tras la consignación del caso se efectuaron los peritajes correspondientes y se revisaron grabaciones de cámaras de videovigilancia, las cuales ayudaron a determinar la responsabilidad del detenido por los delitos de daños y lesiones.

El funcionario explicó que está por cumplirse el plazo legal de 48 horas para resolver la situación jurídica del conductor, aunque indicó que los involucrados ya dialogan sobre los términos del acuerdo que permitiría dar por concluida la investigación.

Cabe recordar que el percance se registró cuando José Antonio "N" circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet S10 roja sobre la avenida Lázaro Cárdenas y, al intentar ganarle al semáforo en el cruce con el par vial Román Cepeda, impactó una Nissan Frontier roja conducida por Silvina Josefina Weeler Mendoza, quien aparentemente tenía la luz verde.

El fuerte choque dejó como resultado tres personas lesionadas y daños materiales de consideración.