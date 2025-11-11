Choque deja a madre y su bebé lesionados en la Nísperos; tuvieron que rescatarla entre fierros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una mujer y su bebé resultaron lesionados este lunes tras un fuerte choque en el cruce de las calles López Mateos y Torreón, en la colonia Nísperos, donde fue necesario utilizar equipo especializado para liberar a la conductora, quien quedó atrapada entre los fierros retorcidos de su automóvil.

De acuerdo con un agente de Tránsito Municipal, el accidente ocurrió cuando un vehículo Suzuki rojo salió de imprevisto por la calle Torreón, cortando la circulación a una camioneta Dodge Ram negra que transitaba con vía libre sobre la avenida López Mateos. La violencia del impacto provocó que el compacto diera un giro de aproximadamente 180 grados antes de estrellarse contra un poste de concreto.

Paramédicos de la Cruz Roja, junto con elementos de Protección Civil y Bomberos, acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes. Con el uso de las conocidas “tijeras de la vida”, los rescatistas lograron liberar a la conductora, identificada como María, quien permanecía atrapada en la unidad debido a los daños estructurales.

La mujer y su hijo fueron trasladados a una clínica privada para recibir atención médica. Por su parte, Tránsito y Vialidad turnó el caso a Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades. Ambos vehículos contaban con seguro, por lo que las pólizas serán activadas para cubrir los daños.