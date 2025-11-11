Joven de 18 años es hospitalizada tras intoxicarse con medicamento controlado en la colonia Doctores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una joven de 18 años, identificada como American Anahí Torres, fue hospitalizada en el IMSS General de Zona No. 11 luego de sufrir una intoxicación por consumo de medicamento controlado, informó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del martes en un domicilio ubicado en la colonia Doctores, donde la joven residía junto a su madre.

La mujer relató que su hija se encontraba bajo tratamiento médico y que ingirió varias pastillas, tras lo cual comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital.

El personal del IMSS le practicó un lavado gástrico, logrando estabilizar su estado de salud. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso y entrevistaron a la madre para recabar información.

El coordinador de Ministerios Públicos señaló que no existe delito que investigar, ya que se trató únicamente de una situación médica atendida oportunamente.