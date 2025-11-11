Definen situación legal de policía y cadete detenidas por drogas en la colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La audiencia intermedia en el caso de Lesly Lorely "N", de 21 años, policía municipal, y su hermana Laura Lorena "N", de 19, cadete, continúa en curso luego de su detención el pasado 10 de septiembre durante un cateo realizado en la colonia Mundo Nuevo, donde autoridades les aseguraron diversas drogas, entre ellas metanfetaminas y marihuana.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, al cumplirse el plazo legal de dos meses, el proceso se encuentra en la etapa en la que el Ministerio Público dispone de quince días hábiles para determinar si solicitará la apertura de juicio o si las acusadas buscarán un procedimiento abreviado, en el que aceptarían su responsabilidad para obtener una reducción en la pena.

El funcionario recordó que el delito de posesión de narcóticos tiene una penalidad máxima de tres años de prisión; sin embargo, las imputadas pueden solicitar la suspensión condicional del proceso y enfrentar el caso en libertad.

"Estamos dentro del periodo de los quince días hábiles para definir qué es lo que procede", puntualizó Gómez Rodríguez.