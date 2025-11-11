Ciudadanos denuncian abandono en reparación de baches e improvisan señalamientos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En Piedras Negras, el deterioro de las calles y la aparición constante de baches se han convertido en una molestia cotidiana para los habitantes, quienes denuncian la escasa atención del municipio a este problema.

Vecinos de distintos sectores comentaron que algunos baches tienen meses sin recibir reparación, pese a encontrarse en colonias muy transitadas.

Para evitar accidentes y daños a los vehículos, los ciudadanos han recurrido a colocar señalamientos improvisados con llantas, ramas, chalecos fluorescentes o botes, con el fin de advertir a los conductores sobre el peligro.

Los colonos expresaron su inconformidad y exigieron que el área de Mantenimiento Urbano realice los trabajos necesarios para mejorar las condiciones de las vialidades y prevenir incidentes.