Adecuan instalaciones del Ejército de Salvación

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con el pronóstico de un descenso considerable en la temperatura, el Ejército de Salvación modificó sus instalaciones para poder resguardar a un número mayor de migrantes ante esta contingencia ambiental.

Miguel Rodríguez, encargado del albergue, señaló que se cuenta con espacios cerrados que debido a las condiciones climatológicas se habilitan para el ayudar a un total de 80 migrantes, se le da prioridad a mujeres y menores de edad.

Destacó que debido a las donaciones que hace la gente, se cuenta con cobijas, colchonetas que se les brinda a los migrantes, para poder combatir las bajas temperaturas, que en la mayoría de los casos los migrantes no están acostumbrados a estas.

“En este caso cuando las personas vienen a solicitar la estancia acondicionamos un espacio con el que se cuenta, donde se les brinda una cobija, una colchoneta a cada uno, para resguardarse de estas temperaturas, de los 80 lugares se da prioridad a mujeres y menores de edad”, indicó.

Explicó que cuando las condiciones suelen ser más severas, como es caso de caída de agua nieve, o intensas ráfagas de aire suelen dejar a las personas resguardadas por un mayor lapso de tiempo.