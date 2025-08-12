Muere mujer de 95 años en Piedras Negras por posible golpe de calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer de 95 años falleció la tarde del domingo en la colonia Central, presuntamente a causa de un golpe de calor.

De acuerdo con los primeros reportes, la señora Belén Trejo Martínez se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle Fortuna, cuando se desvaneció repentinamente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Testigos y familiares señalaron que, por las condiciones climáticas, la víctima pudo haber sufrido un golpe de calor. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron para tomar conocimiento de los hechos y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley.

La Fiscalía General de Justicia informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar la causa exacta del fallecimiento.