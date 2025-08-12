Bombero es dado de baja tras hallazgo de tres kilos de heroína en domicilio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un elemento activo del Cuerpo de Bomberos fue separado de su cargo luego de que, tras su detención el pasado sábado, autoridades aseguraran tres kilos de heroína durante un cateo realizado el domingo en un domicilio de la colonia Lomas del Norte.

La autoridad municipal confirmó este martes la baja del trabajador, quien contaba con cerca de siete años de servicio en la corporación. Fue arrestado fuera de turno, ya que los bomberos laboran en jornadas de 24 horas por 48 de descanso.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía. Mientras tanto, se informó que, aunque actualmente el personal de Bomberos se somete a pruebas antidoping, se analiza ampliar los filtros mediante exámenes de control y confianza, similares a los aplicados a policías municipales y estatales.

También se contempla implementar este tipo de evaluaciones en otras áreas del servicio público, como Protección Civil, inspección de transporte y distintas dependencias, con el objetivo de reforzar la transparencia y la integridad institucional.