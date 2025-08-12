Desmantelan red de prostitución en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades federales y estatales desarticularon una presunta red de prostitución con posible involucramiento de menores de edad, tras una serie de cateos realizados la madrugada del lunes y el pasado viernes en diversas colonias de Piedras Negras.

En la colonia La Esperanza, la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Policía Civil de Coahuila, detuvo a Juventino N. y aseguró un vehículo BMW con placas de Texas, valuado en cerca de 4 millones de pesos, además de varias dosis de metanfetaminas. La acción fue resultado de una denuncia anónima que permitió obtener una orden judicial para el cateo.

Simultáneamente, en la colonia Villa Fontana, autoridades aseguraron a dos mujeres presuntamente vinculadas a una red de prostitución, donde además decomisaron droga como cristal y marihuana. El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que el caso se investiga con apoyo de una agencia especializada en la protección de mujeres y niños, ante indicios de posible participación de menores.

Rodríguez Ríos adelantó que las investigaciones continuarán para identificar a los líderes de esta red, la cual presuntamente operaba desde hace tiempo en la frontera. Los cateos se mantendrán activos gracias a las denuncias ciudadanas que han permitido resultados positivos.

Los detenidos y objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación legal en las próximas 48 horas.