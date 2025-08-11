"No me importa": Admite Jacobo que su padre invertirá en hospital privado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez confirmó este lunes que su padre participará en el proyecto del hospital privado 50 Doctors, cuya inversión total se estima entre 400 y 500 millones de pesos, aunque rechazó que exista conflicto de interés.

Durante su conferencia matutina, Rodríguez explicó que su padre está vinculado al plan por su amistad con Javier Ramos, propietario del terreno donde se construirá el nosocomio, y que podría adquirir consultorios médicos como parte de la inversión.

El edil precisó que la mitad de los recursos provendrá de los promotores y el resto de médicos y empresarios locales. "Así como él puede invertir, se le está haciendo la invitación a todos los empresarios. La idea es levantar capital local, nigropetense", declaró.

Cuestionado sobre señalamientos de un posible conflicto de interés, Rodríguez respondió con desdén: "Una persona que dice que hay un conflicto de interés es un completo ignorante, no tiene idea de lo que habla y, la verdad, no me importa".

Aunque el alcalde defendió el proyecto como una oportunidad para detonar inversión médica privada en la ciudad, especialistas en transparencia advierten que la participación de familiares directos de funcionarios en negocios que requieren gestiones o permisos municipales debe revisarse con especial cuidado para evitar percepciones de favoritismo.