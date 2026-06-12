Analizan posible denuncia contra funcionario municipal por presunto enriquecimiento ilícito

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A cinco meses de que el Cabildo rechazó su nombramiento como tesorero municipal, Jorge González enfrenta la posibilidad de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, promovida por regidores que aseguran revisar información relacionada con su patrimonio. La acusación fue minimizada por el alcalde Jacobo Rodríguez durante su conferencia matutina de este jueves.

¿Qué declaró el regidor sobre la denuncia?

El regidor Juan Carlos Hernández informó que, junto con otros integrantes del Cabildo, analiza documentación vinculada al patrimonio de González, actual director administrativo del Municipio, al considerar que existen elementos que podrían derivar en una denuncia formal ante las autoridades competentes.

Hernández recordó que en enero votó en contra de la propuesta para designar a González como tesorero municipal, al argumentar que no contaba con la experiencia necesaria para ocupar el cargo. Además, señaló que existía un posible conflicto derivado del parentesco del funcionario con una integrante del Cabildo. Tras el rechazo de su nombramiento, González fue incorporado posteriormente a la administración municipal como director administrativo.

¿Cuáles son las acusaciones contra González?

El miércoles, el regidor sostuvo que el funcionario realiza mejoras y movimientos patrimoniales que, a su juicio, no corresponderían con los ingresos que percibe en el servicio público.

"Con 40 mil pesos de ingresos no puede estar haciendo todo lo que está haciendo", declaró Hernández, quien adelantó que esperan revisar la declaración patrimonial correspondiente antes de determinar si presentan formalmente una denuncia.

El edil morenista afirmó que una de las responsabilidades de los regidores es vigilar y fiscalizar el actuar de los servidores públicos, por lo que consideró necesario esclarecer cualquier posible irregularidad.

¿Qué dijo el alcalde sobre la situación?

Cuestionado sobre el tema durante la conferencia matutina de este jueves, el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró desconocer la existencia de una denuncia formal y defendió a su colaborador.

"No sabía que habían presentado esa denuncia; habría que ver qué pruebas tienen para sostener un presunto enriquecimiento ilícito", señaló el edil.

Rodríguez añadió que, desde su perspectiva, no observa cambios que respalden los señalamientos.

"Yo a Jorge lo veo igual, la verdad", expresó.