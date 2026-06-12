Culpa Menera a Jacobo por derrota de Morena

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Lorenzo Menera Sierra, gerente suspendido del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), responsabilizó al alcalde Jacobo Rodríguez por los resultados obtenidos por Morena en la reciente elección local y aseguró que el edil se niega a reconocer los errores de su administración.

Menera Sierra, quien respaldó políticamente a Rodríguez durante el proceso electoral que lo llevó a la Alcaldía en 2024, sostuvo que la derrota registrada por el partido guinda en esta frontera es consecuencia del desempeño del actual gobierno municipal.

"Él sigue diciendo que no puede reconocer la derrota, y eso es lo malo de un alcalde prepotente, que anda en las nubes y se siente tocado por Jesucristo; cuando no reconoce que está haciendo las cosas mal, estas nunca se van a arreglar", declaró.

El funcionario suspendido señaló que el presidente municipal debe concentrarse en corregir las fallas de su administración antes de considerar una posible reelección.

"Él tiene unos datos y el pueblo tiene otros. Creí que yo estaba loco, pero queda claro que yo estoy bien porque la gente votó en su contra", expresó.

¿Qué declaró Lorenzo Menera sobre Jacobo Rodríguez?

Durante sus declaraciones, Menera Sierra también se refirió al desempeño electoral de su hermano, quien participó como candidato independiente, y lanzó críticas tanto hacia él como hacia el alcalde.

Sus declaraciones ocurren en un contexto de diferencias públicas que ha mantenido con integrantes de la actual administración municipal.