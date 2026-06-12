Muere Rubén Castillo, “El Pingüino Mayor”, emblemático músico del Mercado Zaragoza

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Rubén Castillo Juárez, mejor conocido como “El Pingüino Mayor”, falleció dejando un profundo sentimiento de tristeza entre comerciantes, clientes y visitantes del Mercado Zaragoza, donde durante años se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la Zona Centro de Piedras Negras.

Con su acordeón al hombro y una sonrisa permanente, Castillo Juárez recorría los pasillos del mercado y sus alrededores interpretando música norteña para comensales de restaurantes, locatarios y personas que diariamente transitaban por el lugar.

Su presencia formaba parte de la vida cotidiana del Mercado Zaragoza. Para muchos nigropetenses, escuchar sus canciones era parte de la identidad de este tradicional centro comercial, donde logró ganarse el cariño y reconocimiento de varias generaciones.

Impacto en la comunidad

La noticia de su fallecimiento fue difundida a través de redes sociales, donde decenas de personas expresaron mensajes de condolencia y recordaron los momentos compartidos con quien consideraban un ícono de la música norteña ambulante en la ciudad.

Rubén Castillo Juárez era originario de Monterrey, Nuevo León, y fue criado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Era ampliamente conocido por el sobrenombre de “El Pingüino Mayor” y, de acuerdo con personas cercanas, contaba con 89 años de edad y en septiembre habría cumplido 90 años.

Legado musical

Su legado permanecerá en la memoria de quienes lo vieron recorrer durante décadas el Mercado Zaragoza, llevando música, alegría y tradición a comerciantes y visitantes.