Piedras Negras avanza a categoría "anormalmente seco" en el Monitor de Sequía de México

Piedras Negras, Coah. - El municipio se encuentra actualmente en la categoría de "anormalmente seco", la más baja en el Monitor de Sequía de México, según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional, informó Adolfo Miranda Cirilo, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Rural en la región norte de Coahuila.

El funcionario destacó que, tras iniciar el año con sequía excepcional, la situación ha mejorado de manera constante. "Hemos pasado de sequía extrema y severa a moderada, y ahora estamos anormalmente secos. Esto significa que las lluvias han sido frecuentes, lo que ha permitido que nuestros campos y agostaderos se recuperen", indicó.

Miranda Cirilo explicó que actualmente las tierras agrícolas cuentan con suficiente humedad, por lo que la necesidad de lluvias ha disminuido considerablemente. Además, aseguró que la información publicada por las autoridades meteorológicas es confiable y refleja con precisión la situación climática de la región.

"Estamos prácticamente a un paso de que Piedras Negras ya no se encuentre en ninguna categoría de sequía", añadió.