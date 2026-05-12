Investigan presunto abuso sexual contra menor en Piedras Negras; señalado es ex policía municipal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de la Fiscalía General de Justicia mantienen abierta una investigación luego de que una adolescente de 16 años denunciara presuntos abusos sexuales cometidos por su padrastro, un ex policía municipal identificado como Jorge Eriberto "N", en hechos ocurridos en Piedras Negras.

La denuncia fue presentada ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, después de que la joven hiciera pública su situación a través de redes sociales, donde aseguró haber sido víctima de abuso desde los 9 años de edad.

Según relató, fue gracias al apoyo psicológico y especializado que logró reunir el valor para acudir ante las autoridades e iniciar el proceso legal. También manifestó que anteriormente había informado a su madre sobre lo sucedido; sin embargo, presuntamente no recibió apoyo ni credibilidad.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que las autoridades ya realizan las diligencias necesarias en coordinación con el Centro de Empoderamiento de la Mujer para esclarecer los hechos y, en caso de comprobarse el delito, solicitar las acciones legales correspondientes contra el presunto responsable.

El funcionario indicó que, hasta el momento, no hay personas detenidas por estos hechos y que las investigaciones continúan para integrar la carpeta de investigación.