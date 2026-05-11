Memo Ruiz recorre Lázaro Cárdenas: Destaca la importancia de la experiencia y el trabajo cercano a la gente

Como parte de sus recorridos por las colonias del Distrito 02, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) a diputado local, Memo Ruiz, visitó el sector Lázaro Cárdenas, donde sostuvo encuentros con vecinos y familias que le compartieron diversas peticiones e inquietudes.

Compromiso con la ciudadanía

Durante el recorrido puerta por puerta, Memo Ruiz escuchó de manera cercana las necesidades de la ciudadanía y reiteró su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y resultados para las familias de Piedras Negras y Coahuila.

El candidato destacó que hoy más que nunca se necesita experiencia y conocimiento en el servicio público para brindar soluciones reales a la gente, señalando la importancia de no improvisar en la toma de decisiones.

"No se puede improvisar cuando se trata del futuro de nuestras familias. Se necesita experiencia en el servicio público, capacidad de gestión y trabajo legislativo para dar resultados y atender las necesidades de la ciudadanía", expresó.

Escuchando a los vecinos

Memo Ruiz señaló que su trayectoria le ha permitido trabajar de cerca con la gente, gestionar apoyos y construir propuestas enfocadas en fortalecer la seguridad, la educación y las oportunidades para las familias coahuilenses.

Finalmente, agradeció el recibimiento de los vecinos del sector Lázaro Cárdenas y reiteró que continuará recorriendo cada colonia para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía.