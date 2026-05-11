Detectan dos casos probables de dengue en colonia Praderas de Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, informó que el caso sospechoso de dengue que se mantenía bajo observación fue descartado; sin embargo, actualmente existen otros dos casos probables detectados en distintos sectores de la colonia Praderas.

Explicó que ambos casos fueron notificados desde el pasado viernes y que personal de la Secretaría de Salud ya desplegó acciones de cerco sanitario, fumigación y revisión de riesgos en las áreas correspondientes, con el objetivo de contener posibles contagios.

El especialista advirtió que las lluvias y tormentas registradas en los últimos días han generado condiciones propicias para la proliferación del mosquito transmisor del dengue, principalmente por los encharcamientos que permanecen tanto en viviendas como en espacios urbanos.

Ante ello, exhortó a la población a mantener limpios patios, azoteas y recipientes donde pueda acumularse agua, ya que estos sitios favorecen la reproducción del mosquito.

Belloc Sandoval señaló además que existen áreas públicas con acumulación de agua que requieren atención inmediata por parte de las autoridades municipales, debido al riesgo sanitario que representan.

Subrayó que arroyos, vados y otras zonas de uso común corresponden al ámbito de responsabilidad del Municipio, mientras que la Secretaría de Salud mantiene labores enfocadas principalmente en fumigación y atención de casos sospechosos.