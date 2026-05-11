Escala conflicto en SIMAS: Jacobo Rodríguez responde a Lorenzo Menera tras nuevas acusaciones

Piedras Negras, Coahuila.– La confrontación pública entre el alcalde Jacobo Rodríguez y el gerente suspendido de SIMAS, Lorenzo Menera, continuó este lunes luego de que el edil respondiera a las publicaciones difundidas por el funcionario separado del cargo durante el fin de semana.

Durante la conferencia matutina, Rodríguez fue cuestionado sobre una serie de videos compartidos por Menera en redes sociales, en los que exhibe presuntas fallas en la infraestructura hidráulica de la ciudad.

El alcalde afirmó que el gerente suspendido ya no puede intervenir en actividades relacionadas con el organismo operador de agua y minimizó el contenido de las transmisiones.

"No sabemos de qué VACTOR habla", declaró Rodríguez, al señalar que "nadie ha entendido" las publicaciones del aún gerente de SIMAS. Incluso añadió que "no quiero decir que se está volviendo loco".

Las declaraciones surgieron después de que Lorenzo Menera difundiera el sábado una transmisión en vivo desde el Bordo Norte, donde mostró una fuga de agua potable y aseguró que una reparación anunciada previamente por el Municipio no había solucionado el problema.

En el video, el funcionario suspendido sostuvo que el desperdicio provenía de una línea de abastecimiento que distribuye agua a distintos sectores habitacionales y cuestionó los trabajos realizados recientemente por la administración municipal en la red hidráulica.

Rodríguez evitó responder de manera directa a los señalamientos sobre la fuga; sin embargo, confirmó que continúan los cambios internos dentro de SIMAS.

El alcalde reiteró que más de 30 trabajadores ya firmaron convenios de liquidación como parte del proceso de despidos impulsado por el Municipio.

Además, aseguró que fueron detectadas presuntas irregularidades laborales y financieras dentro del organismo operador, las cuales, dijo, ya fueron notificadas a la Contraloría Municipal.

Hasta el momento, no se ha presentado documentación pública sobre dichos señalamientos.

La disputa entre ambas partes ocurre en medio del conflicto legal y administrativo por el control de SIMAS, organismo que permanece en el centro de la confrontación política entre el Gobierno municipal y el grupo encabezado por Menera.