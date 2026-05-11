Maquinaria del "tren de la pavimentación" queda atrapada en hundimiento en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.– Apenas una semana después de anunciar el arranque de los trabajos de pavimentación, una de las principales máquinas del llamado "tren de la pavimentación" del Gobierno Municipal terminó atrapada en un hundimiento sobre la avenida Los Maestros, en los límites de las colonias Lázaro Cárdenas y Campo Verde.

La unidad quedó parcialmente hundida mientras realizaba labores de repavimentación, luego de que el pavimento colapsara presuntamente por el deterioro ocasionado por fugas de agua y constantes derrames de aguas negras en el sector.

¿Cómo ocurrió el hundimiento?

El incidente obligó a suspender temporalmente la circulación vehicular y movilizó a personal municipal, que horas más tarde retiró la maquinaria con apoyo de una grúa.

Vecinos señalaron que antes de iniciar los trabajos no se realizó una revisión integral del estado de las tuberías ni de la infraestructura subterránea, pese a los antecedentes de drenajes colapsados y hundimientos en la zona.

Detalles confirmados sobre la situación

La escena generó críticas y burlas en redes sociales, al considerar que el programa de pavimentación arrancó sin atender primero los problemas estructurales bajo el asfalto.

Habitantes de distintos sectores han denunciado desde hace meses fugas de agua y drenajes dañados que permanecen sin reparación, situación que debilita el subsuelo y provoca fracturas en el pavimento.

Impacto en la comunidad

El accidente también reavivó cuestionamientos sobre el retraso en el arranque de los programas de pavimentación durante la actual administración, luego de decisiones administrativas que dejaron fuera inicialmente al sindicato de Obras Públicas.

Para vecinos del sector, lo ocurrido evidencia que la rehabilitación de calles resulta insuficiente si antes no se atienden las fallas en la red hidráulica y sanitaria de la ciudad.