Adolescente hospitalizada tras ingerir medicamentos en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— La Fiscalía General del Estado dio seguimiento al ingreso de una adolescente de 17 años al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría", luego de que presuntamente ingirió alrededor de 30 pastillas de medicamento controlado en un aparente intento de suicidio.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el caso fue notificado a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos elementos acudieron a tomar conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes.

La menor fue ingresada durante los primeros minutos de este lunes al hospital, donde el personal médico le practicó un lavado gástrico tras detectar la ingesta de clonazepam y tramadol. Su estado de salud fue reportado como estable.

Detalles confirmados

Las investigaciones establecen que el incidente ocurrió en un domicilio de la calle Palmito, en la colonia Año 2000. De manera preliminar, familiares señalaron que la adolescente habría ingerido los medicamentos después de ser confrontada por un presunto robo de dinero a su madre.

Como parte del protocolo de atención, el Ministerio Público determinó canalizar a la adolescente al área de Atención a Víctimas para que reciba acompañamiento psicológico y atención especializada.

Intervención de PRONNIF

Asimismo, por tratarse de una menor de edad, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) fue notificada para intervenir en el caso y dar seguimiento a las condiciones familiares y de protección de la adolescente.