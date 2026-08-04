Detienen a policía municipal por presunta agresión contra su esposa en restaurante de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Un elemento activo de la Policía Municipal de Piedras Negras fue detenido durante la madrugada del domingo, luego de que presuntamente agrediera físicamente a su esposa al interior de un restaurante de comida rápida ubicado en la colonia San Luis.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas en el establecimiento McDonald's, localizado en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y el par vial Román Cepeda, donde Jorge Eduardo "N", de 36 años, se encontraba acompañado de su esposa, Ana María "N", de 26.

De acuerdo con versiones de empleados del negocio, la pareja sostuvo una discusión que escaló de manera repentina hasta que el hombre presuntamente comenzó a golpear a la mujer en repetidas ocasiones, situación que motivó a los trabajadores a solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad a través del sistema de emergencias 911.

Acciones de la autoridad

Tras arribar al sitio, los oficiales procedieron con la detención del presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica dentro del plazo constitucional correspondiente.

Detalles confirmados

En tanto, trascendió que la víctima acudió al Centro de Empoderamiento de la Mujer para presentar la denuncia formal por las presuntas agresiones cometidas por su pareja sentimental, con lo que se dará seguimiento al proceso legal.