Hombre de 67 años vinculado a proceso por abuso sexual en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.— Un hombre de 67 años fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una adolescente de 15 años, tras una investigación realizada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por hechos registrados en la colonia Doctores.

La captura de Misael N, alias "El Misa", se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada durante el fin de semana. Luego de su detención, fue presentado ante un juez de control para el desarrollo de la audiencia inicial.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que durante ese mismo periodo también fueron cumplimentadas otras dos órdenes de aprehensión por el delito de robo; sin embargo, destacó que una de las acciones correspondió al caso de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

Durante la audiencia, el juez determinó que existían datos de prueba suficientes para vincular a proceso al imputado, por lo que además impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Detalles confirmados

El sexagenario permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras continúa el proceso judicial. La autoridad fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán fortalecer la carpeta del caso.