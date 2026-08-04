Aseguran armas, droga y material balístico durante cateo en rancho de Guerrero

Piedras Negras, Coah.— Como parte de una investigación ministerial, autoridades estatales y federales ejecutaron un cateo en un rancho del municipio de Guerrero, donde aseguraron armas de fuego, droga y material balístico que será sometido a pruebas periciales para fortalecer las indagatorias.

El operativo se realizó en el rancho Reforma, ubicado a la altura del ejido Santa Mónica, y fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila y la Guardia Nacional.

El operativo fue realizado en el rancho Reforma, ubicado en el ejido Santa Mónica.

La diligencia judicial fue autorizada por un juez de control, luego de que el Ministerio Público integró una carpeta de investigación derivada de una denuncia que motivó diversas labores de inteligencia y actos de investigación.

Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron varias dosis de droga, armas de fuego, cartuchos calibre .223 y diverso material balístico, el cual fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para su análisis.

Durante el cateo, se encontraron varias dosis de droga y cartuchos calibre .223.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el cateo corresponde a un acto de investigación judicial derivado de una indagatoria previa.

"Se llevó a cabo un cateo, un acto de investigación judicial derivado de una investigación previa por parte del Ministerio Público. Este acto fue solicitado ante el juez de control y ejecutado el día de ayer en el municipio de Guerrero", explicó el funcionario.

Agregó que, entre los indicios asegurados, destaca material balístico, incluidos casquillos, los cuales serán sometidos a pruebas periciales para determinar si guardan relación con otros hechos delictivos.

"Se aseguró material balístico; en este caso fueron casquillos, sobre los cuales se realizarán las pruebas balísticas correspondientes y, en su momento, se dará vista a la autoridad competente conforme avancen las investigaciones", precisó.

Las autoridades confirmaron que no hubo detenidos durante el operativo.

Las autoridades confirmaron que durante el operativo no hubo personas detenidas. No obstante, el inmueble quedó bajo resguardo mientras continúan las diligencias para establecer la posible responsabilidad de personas vinculadas con el lugar.