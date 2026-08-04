Investiga Fiscalía posible participación de detenido en asalto a OXXO de Las Palmas

Piedras Negras, Coah.— La Fiscalía General del Estado investiga el asalto cometido el pasado fin de semana contra una tienda de conveniencia OXXO ubicada en la colonia Las Palmas, donde un hombre armado con un cuchillo despojó al negocio de aproximadamente mil 200 pesos en efectivo antes de darse a la fuga.

Las indagatorias se concentran en determinar si un hombre identificado como Brayan "N", de 24 años, actualmente detenido por un delito distinto, participó en el robo con violencia.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la carpeta de investigación continúa en integración y que, una vez reunidos los elementos de prueba necesarios, el Ministerio Público solicitará el mandamiento judicial correspondiente, en caso de acreditarse su probable responsabilidad.

El funcionario explicó que, hasta el momento, no existe una imputación formal por este asalto, ya que primero deberá establecerse si el detenido guarda relación con los hechos ocurridos en la tienda de conveniencia.

Detalles confirmados

Precisó que Brayan "N" permanece bajo detención dentro del plazo constitucional de 48 horas por un delito diverso, periodo durante el cual también se analiza su posible participación en el atraco registrado durante el fin de semana.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y determinar si procederá legalmente por el robo con violencia cometido en perjuicio del establecimiento.