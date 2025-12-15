Adolescente es hospitalizada tras autolesionarse en su vivienda de la colonia El Edén en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una adolescente de 17 años fue ingresada al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" luego de ser localizada con lesiones autoinfligidas al interior de su vivienda, en la colonia El Edén de Piedras Negras.

El incidente ocurrió durante las primeras horas del sábado, cuando familiares detectaron que la joven, identificada como Karina N., presentaba heridas en las venas, situación que motivó la solicitud inmediata de auxilio a los cuerpos de emergencia.

La joven fue encontrada con heridas en las venas en su vivienda de la colonia El Edén.

Al domicilio, ubicado sobre la calle Santito, acudieron paramédicos del Departamento de Bomberos, quienes estabilizaron a la menor y la trasladaron al hospital para su valoración médica, donde fue reportada en condición estable.

Familiares solicitaron ayuda médica al detectar las lesiones en la adolescente.

Las autoridades informaron que aún no se han establecido los motivos que llevaron a la adolescente a atentar contra su integridad. En tanto, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes para el seguimiento del reporte.

Las autoridades investigan las causas que llevaron a Karina N. a autolesionarse.