Aumenta la matrícula escolar en Piedras Negras previo a vacaciones de fin de año

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A pocos días de que los estudiantes de educación básica inicien su periodo vacacional de fin de año, autoridades educativas reportaron un incremento significativo en la matrícula escolar de Piedras Negras, con mil 372 alumnos adicionales incorporados durante las últimas semanas.

Al inicio del ciclo escolar 2025–2026 se habían registrado 34 mil 742 estudiantes en los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria; sin embargo, la última revisión elevó la cifra a 36 mil 119 alumnos.

Detalles confirmados

Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales Educativos, detalló que el incremento corresponde a 30 alumnos en educación inicial y especial, 575 en preescolar, 567 en primaria y 25 en secundaria. La mayoría de los nuevos ingresos, explicó, provienen de familias que se trasladaron a la ciudad por motivos laborales.

"Sí se ha representado ahí algún incremento; tenemos la matrícula del mes de septiembre, que fue de 34 mil 742 alumnos, y al 10 de diciembre tenemos 36 mil 119", señaló Costilla.

Impacto en la comunidad

El funcionario puntualizó que este aumento refleja el crecimiento poblacional y educativo de la ciudad, por lo que se procura ubicar a cada estudiante en un plantel con disponibilidad. "Siempre se les busca el espacio donde puedan ser atendidos; quizá no en la escuela que proponían inicialmente, pero siempre hay un lugar donde puedan recibir su educación", concluyó.