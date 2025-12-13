Consignan cinco accidentes de tránsito al día en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un promedio de tres a cinco personas son consignadas diariamente ante el Ministerio Público en Asuntos Viales, como consecuencia de accidentes de tránsito registrados en distintos puntos de la ciudad, según informaron autoridades ministeriales.

Aunque el número de casos no ha mostrado variaciones recientes, el organismo confirmó que varios de estos incidentes han terminado en fatalidades, derivadas en su mayoría del manejo a alta velocidad y de la omisión de medidas de precaución.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte agregó que, en todo hecho donde haya personas lesionadas, el conductor es puesto a disposición mientras se integra la carpeta de investigación. No obstante, recordó que la mayoría de estos eventos se consideran delitos mediables, lo que permite que los involucrados continúen su proceso en libertad condicional.