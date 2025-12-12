Cae 95% la cifra diaria de detenciones por la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. — La Patrulla Fronteriza reportó que noviembre cerró con uno de los niveles de detenciones más bajos en años, al registrar una reducción del 95 por ciento en los promedios diarios respecto a periodos anteriores, consolidando así una tendencia a la baja en los cruces irregulares.

De acuerdo con la corporación, el mes pasado se contabilizaron 30,367 encuentros a nivel nacional, cifra incluso menor a la registrada en octubre, que ya había marcado un récord a la baja. Autoridades destacaron que ya suman siete meses consecutivos sin liberar migrantes tras su detención, medida que calificaron como un logro operativo.

Actualmente, la Patrulla Fronteriza reporta un promedio de 245 aprehensiones por día, un contraste significativo frente a diciembre de 2024, cuando se alcanzaban aproximadamente 336 detenciones por hora.

Acciones de la autoridad

La agencia subrayó que estos resultados derivan del reforzamiento de acciones de control y vigilancia en los distintos sectores fronterizos, así como del compromiso institucional de aplicar la ley y salvaguardar la seguridad del territorio estadounidense.