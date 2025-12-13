Refuerzan operativos de seguridad en temporada decembrina en la Zona Norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Agencia de Investigación Criminal reforzó su participación en los operativos preventivos derivados del aumento de movilidad y actividad económica en la temporada decembrina, con el objetivo de asegurar un paso seguro a connacionales y paisanos en su recorrido por esta frontera y por las principales carreteras del estado.

La Fiscalía General del Estado destacó que las delegaciones coordinan acciones para mantener presencia constante en zonas estratégicas, lo que permitirá atender de inmediato cualquier situación que se presente durante el tránsito de los viajeros.

Acciones de la autoridad

El delegado regional de la Fiscalía en la Zona Norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, confirmó que se implementarán guardias especiales del Ministerio Público y patrullajes continuos. "Estamos reforzando la vigilancia y el apoyo a la ciudadanía para garantizar traslados seguros durante toda la temporada", indicó el delegado en su declaración oficial.